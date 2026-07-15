Gosens corona il suo sogno, ma l'obbligo di riscatto scatterà ad una condizione...

Robin Gosens sta per coronare il suo sogno: quello di giocare per lo Schalke 04.

“Appassionato al calcio grazie allo Schalke”

"Lo Schalke è il club che mi ha fatto appassionare al calcio" questo è quello che aveva detto giusto un anno fa in proposito l'esterno, ancora per poco, della Fiorentina.

Obbligo…condizionato!

Il 32enne tornerà in Germania con la formula del prestito con obbligo di riscatto per 2,5 milioni di euro. Un obbligo però condizionato: scatterà infatti se il club eviterà la retrocessione dalla Bundesliga.

Le visite mediche sono previste entro la fine di questa settimana.