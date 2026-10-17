La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Corduneanu torna titolare, Andreazzoli prosegue col tridente

Pochi minuti fa l'allenatore della Primavera della Fiorentina Aurelio Andreazzoli ha reso noto la formazione titolare che tra poco meno di un'ora scenderà in campo contro l'Albinoleffe, in una sfida valida per la settimana giornata del campionato Primavera1. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

Andreazzoli conferma il 3-4-3: ci sono alcune novità

Il tecnico gigliato continua a confermare il consueto 3-4-3. Tra i pali ci sarà il solito Fei, con davanti a lui una difesa composta dall'inedito tio Cundureanu, capitan Turnone e Melani. Sugli esterni ci saranno Martini a destra e Perrotti sulla sinistra, con S.Beldenti e Cianculli in mezzo al campo. Davanti considerata l'assenza di Mazzeo, aggregato con la prima squadra per la sfida contro il Como, Andreazzoli propone un tridente formato da Forte e Croci sugli esterni con Jallow centravanti. Da segnalare la convocazione del classe 2010 Barbone, tra i protagonisti della Nazionale Under 17 italiana.

Le scelte dei due allenatori

Albinoleffe: Carrara, Ceresoli, Esposti, Forattini, Gamba, Trapietti, Di Palma, Delcarro, Riboni, Coseraru, Scaldaferri. All.: Zini.

Fiorentina (3-4-3): Fei, Cundureanu, Turnone, Melani; Martini, Beldenti S., Cianciulli, Perrotti; Forte, Jallow, Croci. . All.: Andreazzoli