La Nazione: Il patto salvezza e il nuovo spogliatoio viola

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Il quotidiano di Firenze decide di aprire con: “Il giorno del nuovo diesse Stabilizzare e pianificare La missione di Paratici Ecco i nodi da sciogliere”. Sottotitolo: “leri il dirigente è arrivato al Viola Park. Oggi subito l'incontro con la squadra”.

Pagina 3

Qui leggiamo: “Il nuovo spogliatoio viola Gosens leader, tutti a cena Altro patto vista salvezza E il conto lo pagano i nuovi”. Sottotitolo: “L'idea di Robin, tavolata viola in vista del Torino. Conto finale diviso in cinque”. In taglio alto: “Lista Uefa, è l'ora delle scelte Entro stasera sapremo chi esce”. Di spalla infine: “Batigol e Pepito Rossi Compleanno per due Ma quanta malinconia”.