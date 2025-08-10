Finalmente un'esperienza positiva per Paulo Sousa. L'ex allenatore viola premiato come miglior allenatore della UAE Pro League!

L'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa non ha avuto una carriere brillante dopo due anni positivi a Firenze. Il portoghese è diventato un vero allenatore giramondo, saltando da una panchina all'altra senza mai consacrarsi. Oggi però sembra aver finalmente ritrovato una dimensione in cui riesce ad esprimersi al meglio.

La UAE Pro League infatti ha consegnato a Paulo Sousa il premio di Miglior Allenatore dell'Anno degli Emirati Arabi Uniti. Nell'ultima stagione l'ex viola è riuscito a portare a casa ben quattro trofei con il suo Shabab Al-Ahli: la UAE Pro League, la President's Cup, la UAE Super Cup e l'UAE/Qatar Challenge Shield. Come se non bastasse la squadra di Sousa è riuscita a siglare un record veramente impressionante: 33 di fila partite senza sconfitte, striscia di imbattibilità più lunga della storia del campionato saudita e anche la più lunga al mondo nel 2024/25.