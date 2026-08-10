L'occasione in uscita da Sassuolo, fedelissimo di Grosso e a costi contenuti: i neroverdi intanto comprano un altro esterno

Movimenti di mercato in Serie A: il Sassuolo, ex squadra di mister Grosso, ha trovato l'accordo col Bologna per un esterno offensivo sinistro, ruolo occupato da Laurienté. Chissà che non possa diventare un'occasione… per la Fiorentina.

Accordo chiuso

Lo riporta Gianluca Di Marzio: il Sassuolo ha chiuso l'accordo per il prestito con diritto di riscatto, fissato attorno ai 10 milioni, di Benjamin Dominguez. Ala sinistra classe 2003, dopo una buona prima stagione coi felsinei ne è seguita una molto meno brillante, che ha visto il suo minutaggio dimezzarsi. Arriva al Sassuolo per rilanciarsi e, per ora, giocarsi la titolarità con Laurienté. Naturalmente, dopo 4 anni in neroverde e dopo una stagione da 7 reti e 9 assist, è il francese a partire davanti, ma chissà che le gerarchie non cambino.

Solo una suggestione

Ma se i due si pestassero i piedi, col francese che ha mercato a giro per l'Europa, non è così difficile immaginarsi una cessione dell'ala. I costi contenuti - stiamo pur parlando di un classe 1998, non più giovanissimo -, la conoscenza del campionato e soprattutto la conoscenza dell'allenatore farebbero della Fiorentina la candidata ideale per il francese, che andrebbe a sua volta a coprire un ruolo ancora in fase di costruzione, in casa viola.