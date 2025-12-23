Giani: "Alla Fiorentina c’è la problematicità del presidente. Drammatico festeggiare i cento anni in Serie B"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha rilasciati una lunga intervista al Corriere Fiorentino. Non solo politica nelle parole dell'esponente del PD, tra i tanti temi toccati infatti c'è anche la Fiorentina.

Rischio Serie B

“Le difficoltà della squadra? È importante che si ritrovi equilibrio dentro la società e tra società e giocatori, così da creare le condizioni per salvarci - ha detto il presidente della Toscana - Sarebbe drammatico, per una società che ha fatto la storia del calcio, festeggiare i 100 anni in serie B... Dobbiamo stare vicini, vigili e forti accanto alla società e a gennaio rinforzare la squadra per raggiungere la salvezza”.

Le difficoltà della proprietà

Giani ha poi parlato dei problemi interni alla società: “C’è senz’altro la problematicità del presidente, per questioni oggettive che gli impediscono di essere presente. Però deve creare le condizioni perché la Fiorentina si salvi”.