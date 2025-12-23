​​

Giani: "Alla Fiorentina c’è la problematicità del presidente. Drammatico festeggiare i cento anni in Serie B"

Nardella, Commisso, Giani. Foto di Fanfani Luca per www.fiorentinanews.com
Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha rilasciati una lunga intervista al Corriere Fiorentino. Non solo politica nelle parole dell'esponente del PD, tra i tanti temi toccati infatti c'è anche la Fiorentina.

Rischio Serie B

“Le difficoltà della squadra? È importante che si ritrovi equilibrio dentro la società e tra società e giocatori, così da creare le condizioni per salvarci - ha detto il presidente della Toscana - Sarebbe drammatico, per una società che ha fatto la storia del calcio, festeggiare i 100 anni in serie B... Dobbiamo stare vicini, vigili e forti accanto alla società e a gennaio rinforzare la squadra per raggiungere la salvezza”.

Le difficoltà della proprietà

Giani ha poi parlato dei problemi interni alla società: “C’è senz’altro la problematicità del presidente, per questioni oggettive che gli impediscono di essere presente. Però deve creare le condizioni perché la Fiorentina si salvi”.

