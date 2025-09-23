Il lato preoccupante di Pongracic. Ma Pioli e Sohm non sono da meno

La Fiorentina di queste prime quattro giornate di Serie A ha faticato (e non poco). Sotto la pioggia di fischi del Franchi di domenica, a soli due punti, la squadra viola deve trovare il modo di rialzare la testa. E anche di correggere qualcosa sotto il piano dell'atteggiamento.

Pongracic, quante ammonizioni

In particolare, dopo la pubblicazione del Giudice Sportivo che conferma l'ammonizione di Marin Pongracic contro il Como, c'è un dato preoccupante sul centrale croato. Siamo alla quarta giornata di Serie A e lui è già alla terza ammonizione. Statistica decisamente sproporzionata, che lo avvicina alla diffida già adesso.

Seguono Pioli e Sohm

Non da meno anche Stefano Pioli e Simon Sohm: il tecnico e il centrocampista, contro i lariani, hanno raccolto il loro secondo cartellino giallo. Lo svizzero, peraltro, senza mai andare oltre il tempo di gioco quando ammonito.