La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, ecco i piani B

Una pagina dedicata ai viola su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 22

Il titolo grande è: "Fiorentina i piani B". Sommario: "Beltran tecnica e gol Barak fisico e forza Sfida trequartisti". Sommario: "A segno con l’Argentina Under 23 e la Repubblica Ceca, ora si giocano un posto da titolare con il Milan".

Articolo che inizia così: "La sfida per un posto da play contro il Milan è iniziata a distanza. Uno in Norvegia, l’altro a Mazatlan, in Messico a dare spettacolo per un osservatore speciale che si trova in Italia. I protagonisti sono Antonin Barak e Lucas Beltran che hanno come spettatore attento l’allenatore della Fiorentina".

Video per Barone

Presente anche un trafiletto intitolato: "Video e lutto per Joe Barone Le donne cedono contro l'Inter".