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Nicola: "Abbiamo preso gol alla prima occasione della Fiorentina. Ma la salvezza è lontana solo tre punti..."

Redazione /
Davide Nicola
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

L'allenatore della Cremonese, Davide Nicola, è stato intervistato da DAZN dopo la pesante sconfitta subita contro la Fiorentina.

“La squadra stasera credo che abbia dato tutto quello che poteva e voleva dare - ha dichiarato - Ma prendiamo gol con troppa facilità. La salvezza è a distanza di tre punti, certo che se giochi con questa fragilità…Comunque io ci credo, ho questo obiettivo e sono disposto ad accettare anche momenti non esaltanti”. 

Inoltre: “Credo che noi ci automettiamo in discussione, in questo momento siamo fragili nel prendere reti. Eravamo convinti di poterci giocare la partita, ma alla prima occasione abbiamo subito gol”. 

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