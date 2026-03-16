Nicola: "Abbiamo preso gol alla prima occasione della Fiorentina. Ma la salvezza è lontana solo tre punti..."

L'allenatore della Cremonese, Davide Nicola, è stato intervistato da DAZN dopo la pesante sconfitta subita contro la Fiorentina.

“La squadra stasera credo che abbia dato tutto quello che poteva e voleva dare - ha dichiarato - Ma prendiamo gol con troppa facilità. La salvezza è a distanza di tre punti, certo che se giochi con questa fragilità…Comunque io ci credo, ho questo obiettivo e sono disposto ad accettare anche momenti non esaltanti”.

Inoltre: “Credo che noi ci automettiamo in discussione, in questo momento siamo fragili nel prendere reti. Eravamo convinti di poterci giocare la partita, ma alla prima occasione abbiamo subito gol”.