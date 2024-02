Si è appena concluso l'anticipo di Serie A tra Salernitana e Empoli, con i padroni di casa che hanno incassato un pesante 3-1 ad opera della squadra azzurra.

La cronaca della gara

La gara si sblocca al 23' con il tiro cross di Cambiaghi indirizzato verso la porta che Zanoli devia nella porta dei suoi. Al 69' arriva il pareggio dei granata con Weissman che stacca di testa sul cross di Candreva spedendo il pallone in porta. Ma all'88' sigla il 2-1 l'Empoli: Pellegrino stende in area Fazzini e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta il neoarrivato Niang che finalizza il tiro dagli undici metri. Al 94 l'Empoli cala il tris con Cancellieri che, servito a campo aperto da Niang, evita Pirola con un dribbling e poi va alla conclusione realizzando il 3-1. La squadra allenata da Nicola sale così a quota 21 superando Udinese e Sassuolo e togliendosi momentaneamente dalla zona retrocessione, mentre quella guidata da Filippo Inzaghi resta ultima a 13.

Da segnalare che al 41' il terzino Niccolò Pierozzi, in prestito alla Salernitana dalla Fiorentina, si è accasciato a terra per un infortunio alla caviglia e ha chiesto il cambio: al suo posto è andato in campo Weissman, autore del gol del momentaneo pareggio.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter* 57, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Roma 38, Bologna* 36, Napoli* 35, Lazio* 34, Fiorentina* 34, Torino* 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli 21, Sassuolo* 19, Udinese 19, Cagliari 18, Verona 18, Salernitana 13. (*= una partita da recuperare).