Da Comuzzo e Harder fino a Presta e Sene. Ecco come prende forma la nuova Primavera di mister Galloppa

Ha preso il via ormai da un mese il nuovo ciclo della Fiorentina Primavera targato Daniele Galloppa, fresco di promozione dall’Under 17 gigliata. Un gruppo folto, con tanti innesti da Under 18 e Under 17, che ha mosso i primi passi con la consueta serie di amichevoli precampionato, con squadre professionistiche e non.

Nuovi arrivi e fuori quota

Aveva già fatto capolino con la maglia della Fiorentina al Torneo di Viareggio il brasiliano Gabriel Magalhaes, classe 2004 arrivato dall’Eccellenza, per l’esattezza dai piemontesi del Borgaro Nobis. Il sudamericano, di ruolo attaccante, sarà uno dei fuori quota della rosa. Con lui il compagno di reparto il senegalese Sene, l’ala ungherese Denes (che ha debuttato con l’Ofi Creta in prima squadra), la mezzala Falconi e i difensori Biagetti e Vigiani, centrale e terzino. Infine, il nuovo arrivato Guidobaldi, attaccante prelevato dalla Recanatese. Difficile pensare che Kayode e Amatucci, ormai stabilmente agli ordini di Italiano, possano essere a disposizione di Galloppa, almeno con significativa frequenza.

Il nucleo della rosa e qualche giovanissimo

Tommaso Martinelli sarà il portiere titolare, pronto a svolgere anche il ruolo di terzo in prima squadra con Vannucchi, 2007 di prospettiva. Nel gruppo dei portieri da cui pescare ci sono anche Leonardelli e Dolfi. Comuzzo sarà il leader difensivo, ad Elia e Baroncelli si aggiungono poi i 2006 Maggini e Sadotti. C’è poi Scuderi, mancino arrivato dal Trastevere che può giocare su tutta la fascia sinistra. Ecco quindi Spaggiari, altro calciatore duttile e da seguire con attenzione, cresciuto nel Modena.



In mediana operazioni affidate ad Harder, convocato per il ritiro al Viola Park e nazionale Under 19 azzurro. Con lui Vitolo, Ievoli, il coriaceo lituano Gudelevicius e il promettente Conti. Infine, potrebbe affacciarsi alla Primavera anche Pisani, classe 2007, protagonista lo scorso anno con mister Capparella in Under 16 e stabile convocato dell’Italia Under 17. Il reparto offensivo è folto e conta Caprini, l’astro nascente Rubino, Presta nazionale Under 17 azzurro, Braschi, Padilla e Puzzoli. Ma attenzione anche al 2007 Maiorana, elemento di sicuro avvenire. Giocatori che si sposano bene con le caratteristiche di Sene.

Una rosa competitiva e certamente di prospettiva in mano a Galloppa, che dovrebbe impostare la squadra con la difesa a 3, variando da 3-4-2-1 a 3-4-1-2 a seconda degli interpreti. Una Fiorentina che si candida ancora una volta ad essere una delle formazioni di vertice del campionato Primavera 1 ma che grazie anche alla nuova e fondamentale risorsa del Viola Park dovrà essere negli anni a venire sempre più essenziale fucina di calciatori per la prima squadra.