Viola d'oro: la tifosa della Fiorentina Ginevra Taddeucci trionfa agli Europei di nuoto!

La Fiorentina, in un certo senso, sul tetto d'Europa. E' successo grazie a Ginevra Taddeucci, fondista originaria di Lastra a Signa e tifosissima viola che quest'oggi ha conquistato la medaglia d'oro nella 10 chilometri agli Europei di nuoto di Parigi. Una gara dominata in cui Ginevra ha staccato nettamente tutte le avversarie.

Conferma straordinaria

Per l'Italia è un successo che mancava da dieci anni in questa disciplina, mentre per la 28enne si tratta dell'ennesima conferma ad altissimo livello. Nel 2024, alle Olimpiadi di Parigi, aveva conquistato la medaglia di bronzo e stavolta ha saputo addirittura superarsi.