Archiviato il procedimento contro Rocchi e colleghi: "Arbitropoli" si chiude a livello penale

Non avrà ulteriori strascichi, almeno a livello penale, il procedimento sulle presunte “bussate” in sala VAR da parte dell'ex designatore Gianluca Rocchi. Nella giornata di oggi infatti è arrivata l'archiviazione del caso per il quale erano indagati anche l'ex vice di Rocchi, Andrea Gervasoni, e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo.

Caso archiviato

Lo scorso settembre la Procura di Milano aveva già archiviato la posizione di Rocchi e degli altri indagati, in merito alle presunte interferenze di alcuni club sulle designazioni.

Ancora in piedi la Procura Federale

“Arbitropoli" si chiude quindi a livello penale, in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte invece della Procura Federale che però ha chiesto una proroga fino a inizio ottobre.