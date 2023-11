Maietta: "La Fiorentina deve vincere per ripartire, ma occhio ai giovani del Bologna. Parisi acquisto top"

Questo pomeriggio l’ex difensore di Bologna ed Empoli Domenico Maietta, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della sfida di domani tra le Fiorentina e rossoblu. Questo un estratto delle sue parole:

"Le due squadre sono divise soltanto da un punto, la classifica è abbastanza corta sia sopra che sotto e per questo sono convinto il campionato si ancora lungo e aperto. Sono due ottime squadre e vedremo sicuramente una grande partita. La Fiorentina ha dimostrato di essere una grande squadra anche in Europa; entrambe si giocheranno una grande fetta di stagione o comunque capiranno quale saranno i loro obiettivi finali”.

Si è poi focalizzato sulla squadra di Thiago Motta: “Sinceramente, sopratutto per i cambi fatti dalla società in estate, non mi aspettavo una squadra cosi forte. Merito forse va alla volontà di far giocare molti giovani, i risultati che sta avendo Zirkzee sono importanti: già la scorsa stagione aveva fatto vedere qualcosa, a quest’anno con la fiducia dell’ambiente ha dimostrato di essere un giocatore molto forte. Ha anche molti margini di miglioramento, ma se pensiamo che in passato aveva carenze in termini di gol..”

Ha poi parlato della Fiorentina: “Un periodo negativo come quello che stanno attraversando i viola è normale, prima o poi tocca a tutte le squadre. Tre sconfitte di fila ci possono essere ma adesso deve trovare il modo di uscire da questo periodo. Sicuramente per la Fiorentina questo scontro diretto arriva in uno dei peggiori momenti della stagione, ma sappiamo anche come appuntamenti del genere possano diventare la scintilla che fa ripartire la squadra di Italiano. Apprezzo il modo di giocare di Italiano. Parisi? La Fiorentina ha fatto un grandissimo acquisto e vedrete che farà sempre di più perché è un ragazzo che vuole sempre migliorare. Crescere accanto a Biraghi gli farà bene perché potrà prendere spunto dal capitano”.