La tifosa viola Martina Trevisan protagonista nell’impresa dell’Italia: è finale alla Billie Jean King Cup!

La tennista fiorentina classe ’93 Martina Trevisan ha appena conquistato un risultato straordinario assieme alle compagne dell’Italia: la squadra azzurra ha conquistato la finale di Billie Jean King Cup, competizione omologa della Coppa Davis maschile, dopo 10 anni dall’ultima volta. Il gruppo capitanato da Tathiana Garbin ha superato la Slovenia, grazie alle due vittorie negli incontri singolari. La giocatrice mancina Trevisan, fiorentina e tifosa viola ha dato un contributo fondamentale vincendo tutti e 3 i propri incontri in singolare nella competizione, chiudendo col 7-6/6-3 con cui ha sconfitto Juvan nella giornata di oggi.

Chiude i conti Jasmine Paolini, che supera in un match accesissimo Tamara Zidansek, per 6-2/4-6/6-3. Una sfida in cui la lucchese ha dovuto rimontare un break di ritardo nel terzo e decisivo set. Il 2-0 permette all'Italia di avere la matematica certezza del passaggio del turno. Ricordiamo che della squadra fanno parte anche Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, tennista pratese, nativa di Carmignano.

Non c'è bisogno perciò del doppio, in cui era pronta a scendere in campo la coppia composta proprio da Martina Trevisan e dalla marchigiana Elisabetta Cocciaretto, il cui risultato sarebbe stato completamente ininfluente. La finale si giocherà domani dalle 15 tra l'Italia e la vincente della sfida pomeridiana tra Repubblica Ceca e Canada. E ci sarà anche un po’ di Fiorentina domani a Siviglia: Grande Marti!