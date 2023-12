A Radio Bruno ha parlato il giornalista Stefano Cecchi, intervenendo sul match giocato ieri dai viola contro la Salernitana. Queste le sue parole: "La squadra viola contro i campani poteva vincere anche 6 o 7-0. E pensare che i ragazzi di Inzaghi solo una settimana fa avevano battuto la Lazio. E c'è anche chi si è lamentato. Una vittoria netta, sesto posto in classifica… Un po' di leggerezza a volte serve. Che è successo a questa piazza?

Mi pare che ormai ci siano tifosi del presidente, del ds, del dg, di Italiano e non della Fiorentina. In questo modo non siamo mai contenti. Arthur? Quando mancina lui, macina la Fiorentina. Questa squadra ha bisogno di lui. Nel palleggio è un fenomeno".