Il Ferencvaros affronterà la Fiorentina con un nuovo allenatore. Ed è una vecchia conoscenza del calcio italiano (e quasi un ex viola)

Cambio di allenatore per il Ferencvaros, una delle squadre che la Fiorentina affronterà nel gruppo F della Conference League.

Il club ungherese ha deciso di affidarsi ad una vecchia conoscenza del calcio italiano come Dejan Stankovic, che ha giocato per anni nel nostro Paese, in particolare con Inter e Lazio. E' stato anche recentemente tecnico della Sampdoria e per qualche ora calciatore in pectore della Fiorentina, quando ancora la squadra era di proprietà di Vittorio Cecchi Gori (parliamo dell'estate 2001). Questo almeno fino a quando non è esploso il bubbone finanziario riguardante tutto il gruppo del produttore cinematografico.

Stankovic prende il posto di Csaba Máté che ha saputo accompagnare la compagine di Budapest al raggiungimento della fase a gironi della competizione.