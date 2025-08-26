Condò: "Comuzzo deve essere ambizioso, spero rimanga. Mi intriga la possibile coppia Kean-Piccoli. Per la Fiorentina vincere la Conference è diventato un obbligo"
Il giornalista Paolo Condò è intervenuto a Radio Bruno, parlando della Fiorentina, delle operazioni di mercato viola e degli obiettivi per la stagione.
Su Comuzzo e l'attacco
“Io spero che Comuzzo rimanga in Italia. Non ho nulla in contrario agli ultra trentenni che vanno in Arabia, ma per un giovane la cosa migliore è il calcio europeo. Leoni è andato via dal Parma, ma è andato a Liverpool. Poi sono scelte legittime, ma i giovani devono essere ambiziosi. A me questa Fiorentina piace. Mi intriga la coppia Kean-Piccoli. Hanno la grande possibilità di studiare da uno come Dzeko”.
Gli obiettivi
“Quest'anno per la Fiorentina la Conference League deve essere un obbligo, perché non ci sono corazzate. In Serie A credo che i viola possano fare un bel campionato aspettando il calo di qualcuna davanti”.