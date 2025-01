La Nazione: Luiz Henrique costa caro Man nel mirino

Due pagine sulla Fiorentina, pubblicate stamani su La Nazione.

Pagina 2

Si apre con: “Via all'operazione riscatto ”Nessun caso allenatore Questo gruppo è unito". Sottotitolo: “Commisso chiude la crisi Telefonata (alle 4 del mattino negli States) fra Rocco e il dg Alessandro Ferrari”. Di spalla sulla squadra: “Decisivo il recupero di Cataldi Gud resta favorito su Beltran”.

Pagina 3

Le dichiarazioni: “Il nuovo arrivo in casa viola Forza e grinta, la Folocarica ”Ora sono in un grande club Voglio riscatto e Nazionale". E ancora: “Folorunsho scalpita: ”Contatti giá in estate, adesso non vedo l'ora di dare una mano". Di spalla sul mercato: “Luiz costa caro Man nel mirino Pongra in bilico”.