Pongracic in bilico, per la Fiorentina non è incedibile. Va ad abbracciare Italiano?

Nel corso delle ultime ore Fiorentina e Bologna si sono sentite per Marin Pongracic. La notizia viene riportata stamani da La Nazione.

Il difensore non è incedibile per il club viola e la sua permanenza a fine stagione a Firenze non è scontata.

I rossoblu guidati in questa stagione da Vincenzo Italiano sono interessati all'ex Lecce, ma prima devono capire che succederà con Martin Erlic: qualora dovesse lasciare l'Emilia, ci sarebbe l'affondo.

C'è da ricordare che la Fiorentina, la scorsa estate, ha preso Pongracic pagandolo circa 16 milioni di euro (bonus compresi).