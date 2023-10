Intanto Sarri recupera un titolarissimo... anche in vista della Fiorentina

Due monday nights consecutive per la Fiorentina, la prima con l'Empoli e la seconda lunedì 30 sul campo della Lazio. Partita per la quale, salvo colpi di scena, Sarri avrà recuperato al cento per cento uno dei suoi migliori giocatori.

Stiamo parlando di Mattia Zaccagni, che nei giorni scorsi aveva lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio alla caviglia dal quale ancora non era guarito completamente. Adesso invece l'esterno offensivo biancoceleste sta bene, e potrebbe partire titolare già contro il Sassuolo. Fuori dubbio la sua presenza con la Fiorentina.