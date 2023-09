E' quasi l'ora delle rotazioni ma per Bonaventura non è ancora il momento di rifiatare

Di tempo in realtà Jack Bonaventura ne ha avuto per ricostituirsi fisicamente dopo le cinque prove da sforzo di inizio stagione: il numero 5 viola è parso uno tra quelli più sofferenti, specialmente nel finale di match con l'Inter. D'altronde i suoi 34 anni si fanno sentire in un tour de force, vista la centralità che ancora ricopre per Italiano. Alla ripresa del campionato però l'impegno con l'Atalanta è di quelli in cui di Bonaventura non si potrà fare a meno, per fortuna se non altro dopo due settimane tranquille. Il centrocampista quindi farà 6 su 6 per quanto riguarda gli impieghi da titolare, prima di cominciare il ciclo di rotazioni visti gli impegni europei nel girone di Conference.