L’ex portiere della Lazio Nando Orsi, oggi commentatore tv, ha parlato a Lady Radio per commentare la situazione attuale di casa Fiorentina.

‘La Fiorentina se è questa è fuori pericolo, ma…’

“La Fiorentina non riusciva a fare due passaggi di fila fino a 2 3 partite. Ora è la squadra che pensavamo potesse essere con Pioli, è andata a vincere a Bologna con autorità… fino ad ora dov’era stata? Dalla corsa salvezza nel 1985 ci sono passato, alla Lazio avevamo Giordano, e sono retrocesso vergognosamente con 15 punti. Pensavamo ogni settimana che avremmo vinto la gara dopo, e invece… Ora la Fiorentina, se è questa, ha scampato il pericolo, ma rilassarsi sarebbe la cosa peggiore, guai a pensare di esserne fuori”.

‘De Gea? Sa resettare e rimettersi a posto’

“Maignan lo scorso anno non era quello di quest’anno… il portiere così come il centravanti può avere annate più difficili rispetto ad altre. Kean quest’anno fatica a trovare il gol, eppure la porta è quella. Perchè De Gea ha fatto oltre 400 partite con lo United? Perchè sa resettare e rimettersi a posto, riuscendo a tornare ciò che è”.