UFFICIALE: Addio a titolo definitivo per un giovane attaccante viola. Lo aspetta la Serie C

Addio a titolo definitivo, tra i giovani, in casa Fiorentina. L'attaccante ecuadoriano William Padilla Mendoza lascia il settore giovanile viola e si accasa al Lecco, in Serie C, a titolo definitivo.

Padilla Mendoza lascia la Fiorentina

Questo il comunicato del club: “La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore William Alejandro Mendoza Padilla a titolo definitivo. Trequartista classe 2005, nativo dell’Ecuador, si è trasferito in Italia a 10 anni. È entrato nel settore giovanile della Fiorentina, dove è arrivato fino alla Primavera, con cui ha raccolto 22 presenze complessive. Benvenuto Alejandro nella famiglia bluceleste!”.