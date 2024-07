UFFICIALE: La Pro Vercelli fa scorta di giocatori dalla Fiorentina. Un difensore viola raggiunge Vigiani

La Pro Vercelli guarda in casa Fiorentina per la prossima stagione. Dopo Lorenzo Vigiani, il club piemontese si è garantito anche l'arrivo di Christian Biagetti, centrale della Primavera viola: ufficiale il trasferimento in prestito per un anno.

Ufficiale, anche Biagetti alla Pro Vercelli

Ecco il comunicato: “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con la Fiorentina l’acquisizione in prestito del difensore classe 2004 Christian Biagetti. Christian è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con cui è arrivato a vestire la maglia della formazione Primavera nelle ultime tre stagioni collezionando 72 presenze arricchite da 2 gol. Ha inoltre indossato la maglia azzurra delle formazioni U15, U16, U18 e U19. Nel suo palmares conta 3 Coppa Italia Primavera e una Supercoppa Italiana Primavera vinti con la Fiorentina. Benvenuto Christian!”.