"Biraghi con la fascia di capitano è il momento più umiliante che ci siamo dovuti sorbire. Un insulto alla storia del Toro"

Durante la partita tra Cremonese e Torino, l'ex terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi, si è ritrovato la fascia di capitano intorno al braccio, fatto per altro già accaduto e per molto tempo anche a Firenze.

“La foto più umiliante”

Un episodio questo che ha fatto scattare l'ira di molti tifosi granata. Scrive su Instagram in proposito il blogger di fede Toro, Andrea Depaoli: “Questa (quella che vedete pubblicata a corredo dell'articolo ndr) è la foto più umiliante che ci siamo dovuti subire oggi durante Cremonese-Torino: BIRAGHI con la fascia da CAPITANO!”.

“Un insulto a tutti”

E poi: “Un insulto a tutti i tifosi granata e allo storia del Toro. C’è chi dice si tratti di un malinteso, c’è chi dice altro…onestamente, poco importa! E pensare che la stessa fascia da Capitano l’hanno indossata i grandi Valentino Mazzola, Giorgio Ferrini, Paolo Pulici, Gigi Meroni… povero Toro, quanto stiamo cadendo in basso”.

Un commento questo che ha ricevuto l'approvazione della stragrande maggioranza dei sostenitori granata.