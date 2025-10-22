L'arbitro che non vide il cross di Bastoni abbondantemente fuori dal campo. Una sola sconfitta in casa per i viola

La partita tra Fiorentina e Bologna, in programma domenica prossima a Firenze con inizio alle ore 18, sarà diretta da Federico La Penna di Roma.

Precedenti con la Fiorentina

Lo score con i viola è di: sei vittorie, due pareggi, quattro sconfitte. In casa invece è: due vittorie, un pareggio, una sconfitta. La sconfitta in questione risale alla stagione 2020/21 ed è arrivata in Fiorentina-Inter (0-2).

Prima volta quest'anno

Quest'anno è alla prima designazione con i viola, mentre l'anno scorso ha incrociato i gigliati in Torino-Fiorentina 0-1 e Inter-Fiorentina 2-1 dove non vide che un pallone crossato da Bastoni abbondantemente fuori dal campo. Dall'angolo successivo nacque il vantaggio nerazzurro.