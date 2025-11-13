Ferrari e le dimissioni mai pensate per 'merito' del record di punti. Ma la Fiorentina non è mica nata nel 2019...

“No, mai pensato alle dimissioni. Anche perché l'anno scorso io, Pradè e Commisso abbiamo fatto il record di punti, quindi abbiamo fatto bene”. E con questa considerazione il DG Ferrari ieri ha liquidato la questione su un eventuale pensiero alle dimissioni, così come fatto dopo lunghe riflessioni dall'ex Ds Pradè.

Il record di punti di una gestione che col sesto punto ha vinto, finora, il suo scudetto, peccato che la Fiorentina nel 2026 arrivi al Centenario e non al Settenario, essendo nata nel 1926 e non nel 2019, l'anno dell'arrivo di Rocco Commisso. Poi è chiaro che al Dg serviva una via rapida e innocua per uscire da un quesito insidioso ma è anche testimonianza dell'autoreferenzialità che questo club ha sempre avuto. Oltre a parametri di giudizio a dir poco discutibili, sulla base dei quali il presidente ha portato la sua Fiorentina a rappresentare un modello a dir poco naif per il calcio professionistico.