FOTO - E il Chino Martinez Quarta torna a vestire la maglia... viola!

Adidas e River Plate hanno presentato la terza maglia per la prossima stagione calcistica. Particolarità quella del colore scelto per la casacca, che lega inevitabilmente il tutto alla Fiorentina.

Maglia viola

La terza divisa della squadra dei Millionarios sarà infatti viola e tra i testimonial della presentazione c'è anche Lucas Martinez Quarta, ex difensore della Fiorentina che, per l'occasione, è tornato a vestire i colori viola.

Tra leggenda e realtà

Non è la prima volta che il River indossa una maglia viola. Era già accaduto nel 2008 e nel 2018. Secondo una leggenda mai confermata da fonti ufficiali, l’origine di questo colore sarebbe legata proprio alla Fiorentina: si racconta che, in occasione di un’amichevole disputata negli anni Venti o Trenta tra la Nazionale argentina e il club viola, alcune maglie della Fiorentina sarebbero state lasciate in Argentina e successivamente utilizzate dal River Plate. Un episodio affascinante, entrato nel folklore calcistico, ma privo di riscontri documentali.