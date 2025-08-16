Un'altra squadra di Serie A si aggiunge alla corsa per Asllani, ma le richieste dell'Inter continuano a spaventare le pretendenti

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha raccontato, sul proprio canale You Tube, l'inserimento di una nuova pretendente per Kristjan Asllani, centrocampista in uscita dall'Inter sul quale è vigile anche la Fiorentina.

Il centrocampista albanese è da tempo nel mirino dei viola, ma le molte cessioni da portare a termine e la grana Mandragora da risolvere hanno rallentato le operazioni di mercato della Fiorentina. In queste ultime ore, come riporta Pedullà, Asllani è diventato un obiettivo di mercato anche per il Torino. I granata, che probabilmente saluteranno Ilic, vedono in Asllani il perfetto regista da regalare a Baroni, anche se la richiesta di 17 milioni complica i piani del Toro che preferirebbe trovare un accordo sulla base di un prestito.