Il Barcellona non monitora solo Kean: nella lista della spesa blaugrana c'è un altro nome dalla Serie A

Non si sono mai sopiti i contatti tra l'entourage di Kean e il Barcellona: i blaugrana si stanno godendo l'ultima stagione di Lewandowski, dovendo però pensare a un suo sostituto, e l'attaccante della Fiorentina rientra senz'altro in questa lussuosa ‘lista della spesa’. Tuttavia, le ultime notizie danno l'interesse dei catalani per un altro attaccante con un passato a Firenze.

Il successore di Lewandowski

Si tratterebbe di Dusan Vlahovic: il quotidiano sportivo Marca riferisce di movimenti decisi tra le parti, col serbo che vive ancora una situazione particolare in casa Juventus, non avendo ancora rinnovato il contratto. Sarebbe lui, quindi, l'indiziato principale per il trasferimento al Barcellona come post-Lewa.

Occhi (anche) su Kean

Non è da escludersi, comunque, né che Kean se ne vada già a gennaio, né che vada proprio al Barcellona. Essendoci già stati incontri tra i procuratori del ragazzo e i dirigenti dei catalani, ciò che è certo è che il suo sarà un nome caldo in ottica mercato e non si può non pensare che anche il Barcellona lo seguirà con attenzione.