L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Luciano Chiarugi è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare del futuro del tecnico viola Vincenzo Italiano: “Firenze rappresenta già una realtà molto importante, ma alla Fiorentina ha fatto comunque bene. Non è un giovane emergente come Gilardino o Palladino, piuttosto si è conquistato la possibilità di fare il tanto voluto salto di qualità. Andrebbe testato in una piazza importante”.

“Critiche sulla difesa, ma lo zoccolo duro…”

Sul suo eventuale passaggio a Napoli: “Difficile dire adesso se può essere all'altezza. De Laurentiis non può più permettersi di sbagliare e deve chiedersi cosa cerca dal prossimo allenatore. Italiano riceve critiche su come tiene la difesa, ma conta anche lo zoccolo duro della squadra. Servono almeno sette calciatori inamovibili, cosa che la Fiorentina non ha”.