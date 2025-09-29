Speciale: "De Rossi se va via Pioli? Assolutamente no. Se siamo ai saluti spero che Commisso chiami il mago di Certaldo"

Luca Speciale, giornalista, conduttore del telegiornale de La7 e tifosissimo della Fiorentina ha ironizzato su X sul possibile cambio in panchina in casa viola dopo un inizio di campionato ampiamente sotto le aspettative.

Le parole di Speciale

“Sento “parlare” di: (testuale) “mandare via Pioli per chiamare De Rossi“. Ma De Rossi chi? quello a cui lo scorso anno tolsero dalle mani una Roma che sembrava molto la Fiorentina di adesso? Nel caso fossimo (ora o alla prossima sosta) ai saluti con Pioli vorrei “immaginare” che in un sussulto di rabbia e orgoglio la cornetta da New York si alzasse per squillare in quel di Montaione”.

Una chiamata per Spalletti

“Pronto sono Rocco (e sono ricco) Ok? Parlo con il mago di Certaldo? Ok senti bene: molla l’asino e vai al Viola Park, dove ne troverai ASSAI da trasformare subito in cavalli!!! Hai la mia licenza di prendere chiunque a calci in …Okkey? Ci vediamo a Natale per gli auguri “.