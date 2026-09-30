Il ritorno in campo della Fiorentina e subito Vanoli ordina la doppia. Il giocatore sotto osservazione
La Fiorentina riprende oggi gli allenamenti al Viola Park dopo i due giorni di riposo successivi al test contro il Signa. Paolo Vanoli ha programmato una doppia seduta, confermando i ritmi elevati della scorsa settimana. Al mattino prevarrà il lavoro atletico, mentre nel pomeriggio troveranno spazio le esercitazioni sul campo.
Atta
Con i nazionali ancora assenti, diversi ragazzi della Primavera saranno aggregati alla prima squadra. Attenzione soprattutto ad Arthur Atta: domenica aveva saltato l’amichevole per svolgere una seduta individuale, ma da oggi dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni.
Allenamento congiunto nel fine settimana?
Intanto il club valuta un allenamento congiunto a porte chiuse per il fine settimana, un appuntamento ancora da confermare, prima di concedere al gruppo altri due giorni di pausa e proseguire la preparazione durante la sosta.