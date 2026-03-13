Otto su otto, ecco la vera (e forse unica) specialità della casa

E' una stagione quella che sta vivendo la Fiorentina, dove è difficile davvero trovare delle note positive.

Un sorriso dagli undici metri

Un sorriso vero, forse l'unico, arriva però dai tiri dal dischetto. La formazione viola tra campionato e Conference League ne ha battuti otto di rigori e li ha trasformati tutti.

Quattro tiratori

E' la squadra della massima serie ad averne segnati di più, ma la statistica acquista maggiore pregio perché non sono stati realizzati da un unico tiratore, bensì da quattro diversi: Gudmundsson, Mandragora, Piccoli e Kean.