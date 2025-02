VIDEO - E Badelj si prende gli applausi del suo vecchio pubblico a fine partita. Il legame indissolubile con Davide Astori

È entrato soltanto nei minuti finali, ma il pubblico del Franchi ha saputo comunque riconoscergli gli applausi per i bellissimi anni passati a Firenze. Milan Badelj, da qualche stagione in forza al Genoa, ha giocato gli ultimi scampoli di Fiorentina-Genoa, partita vinta dai ragazzi di Palladino.

A fine gara, l'ex capitano gigliato, uno dei più vicini a Davide Astori, è andato - da solo - sotto la Curva Fiesole/Ferrovia, per salutare il suo vecchio pubblico. Applausi a scroscio per il mediano croato e cori per Astori a ricordare e omaggiare il legame che sempre unirà Milan al ‘Capitano per Sempre’.

L'omaggio del Franchi a Badelj

