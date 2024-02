Il rigore concesso alla Fiorentina contro l'Inter? E' stato uno degli episodi al centro di Open Var su DAZN.

Il dialogo VAR-arbitro

Sentiti i dialoghi intercorsi tra il VAR e l'arbitro Aureliano. Dice il primo riferendosi a Sommer: "La sfiora la palla. La sfioricchia, non la prende. Ci arrivano contemporaneamente. E' più rigore".

E ancora: "Contestuale. Arrivano contestualmente. Sommer? Praticamente non la prende, la sfioricchia. Ovviamente ammonizione per imprudenza per il portiere".

“Sommer commette fallo imprudente”

Presente in studio, l'ex arbitro Antonio Damato ha chiosato su quanto accaduto al Franchi: "E' una dinamica particolare, non consueta. Revisione molto accurata perché è una dinamica tra le più difficili, con il portiere, che prende il pallone, ma in modo contestuale colpisce il volto di Nzola. Toccare prima il pallone non è un salvacondotto, Sommer commette un fallo imprudente".