Il punto sul mercato: Paratici guarda ancora in Premier e prepara un doppio colpo. Saluta un altro centrocampista. La situazione su Fortini e Ranieri

Sono giorni frenetici in casa Fiorentina, con la società viola che da oggi ha un nuovo presidente: Giuseppe Commisso. Fronte mercato, invece, Paratici e Goretti continuano le loro operazioni per chiudere la rosa da dare a Vanoli per una seconda parte di stagione da non sbagliare.

Paratici guarda in Premier

Per quanto riguarda il mercato in entrata si guarda ancora una volta in Inghilterra, dove la Fiorentina ha preso i contatti con il West Ham per il terzino destro Kyle Walker-Peters e il centrocampista Soungoutou Magassa. Da capire la fattibilità del doppio colpo dagli Hammers. Per la difesa i nomi da monitorare sono ancora Diogo Leite e Dragusin, anche se ancora nessuna delle due operazioni non sembra vicina alla chiusura.

In uscita

Il discorso difesa è legato anche al futuro di Ranieri, che al momento però rimane alla Fiorentina. Il Torino ha messo sul piatto uno scambio con Biraghi o Asllani, ma la strada non sembra percorribile. Ai saluti Nicolussi Caviglia, che torna al Venezia per poi andare al Parma. Su Kean insistono le voci arabe, ma la sensazione è che, a meno di scossoni incredibili, il giocatore non si muoverà da Firenze, almeno fino all'estate. Su Fortini continua il pressing di Napoli e Roma, ma la Fiorentina non vuole lasciarlo andare a cuor leggero. Attenzione anche a Fazzini, che rimane in uscita e su cui c'è il Bologna.