Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro l'Inter: "Il momento è questo qui, il presidente però ci è sempre vicino. Oggi ha chiamato anche due-tre ragazzi prima della partita, continua a far sentire il suo appoggio e chiede qualcosa di iù. Sappiamo quanto sia vicina la persona a noi, il momento impone di fare di più".

"Bisogna capire se…"

Ferrari prosegue: "La piazza in questo momento è critica, giustamente. Bisogna capire se sono arrabbiati, dobbiamo imparare a non cogliere, io per primo, provocazioni che portano rabbia. L'abbiamo visto a Vienna, dove i ragazzi hanno fatto bene e sono stati applauditi".

Su come agire ora

E prosegue: "Non lo so, ma dobbiamo trovare la strada. Abbiamo una guida esperta e che ha tutta la nostra fiducia, che abbiamo scelto per un percorso lungo: Stefano Pioli. La dirigenza cerca sempre di inculcare serenità a tutti, forse ci manca proprio questo ora più di tutto. La rabbia degli ultimi venti minuti col Bologna sono utili".