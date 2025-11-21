​​

Corriere Fiorentino: Franchi, l'ultimatum della Uefa

Redazione /
Corriere Fiorentino

Il tema stadio al centro dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, che infatti intitola in prima pagina: “Franchi, l'ultimatum della Uefa”. 

Il quotidiano approfondisce il tema nelle pagine interne scrivendo: “Franchi, la Uefa apre la porta per Euro 2032, ma detta le condizioni”. Emergono ulteriori dettagli nel sottotitolo “Entro il 31 luglio necessaria la copertura finanziaria totale”. 

Spazio anche al campo, soprattutto in vista della partita contro la Juventus. “La Fiorentina siamo noi” scrive il Corriere Fiorentino parafrasando le parole di Vanoli in conferenza stampa. 

 

