Corriere Fiorentino: Franchi, l'ultimatum della Uefa
Il tema stadio al centro dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, che infatti intitola in prima pagina: “Franchi, l'ultimatum della Uefa”.
Pagina 4
Il quotidiano approfondisce il tema nelle pagine interne scrivendo: “Franchi, la Uefa apre la porta per Euro 2032, ma detta le condizioni”. Emergono ulteriori dettagli nel sottotitolo “Entro il 31 luglio necessaria la copertura finanziaria totale”.
Pagina 9
Spazio anche al campo, soprattutto in vista della partita contro la Juventus. “La Fiorentina siamo noi” scrive il Corriere Fiorentino parafrasando le parole di Vanoli in conferenza stampa.
