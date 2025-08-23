Sirene di mercato per un centrocampista seguito anche dalla Fiorentina: non sarà tra i convocati di Stroppa per la prima di Serie B

Domani sera anche il Venezia inizierà la propria Serie B quando, al Penzo, arriverà il Bari. Tra i convocati di mister Stroppa, però, ci sono due assenze notevoli: una di queste riguarda un obiettivo della Fiorentina.

Oltre a Oristanio, vicino al Torino, mancherà dalla partita di domani anche Nicolussi Caviglia: su di lui c'è l'interesse della Fiorentina, che vede l'ex Juve nel mirino qualora Mandragora dovesse andare via. Tuttavia, anche il Bologna è interessato al giocatore: se la sua partenza da Venezia è ormai certa, la destinazione non è ancora chiara.