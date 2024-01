Corriere Fiorentino: La nuova punta solo a fine mese?

In prima pagina sul Corriere Fiorentino, in chiave Fiorentina si parla di "Pari al batticuore".

Pagina 2

Grande spazio alla cronaca del match di ieri: "Un punto d'orgoglio". Sottotitolo: "Due volte i viola rimontano l'Udinese e riescono a tenere il quarto posto. Gol di Beltran di testa su assist del debuttante Faraoni e di Nzola su rigore all'87'".

Pagina 3

Qui ci sono le dichiarazioni di Italiano che dice: "Nico partirà con noi. Che gioia le reti delle punte". E ancora: "Bella reazione, brutto approccio. E il mercato disturba".

Pagina 5

Sul mercato leggiamo: "Settimana decisiva per Vargas, la nuova punta solo a fine mese?". Sottotitolo: "Per lo svizzero i viola offrono 5 milioni, ma non bastano. Brekalo piace al Besiktas".