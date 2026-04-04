De Gea: "Dedico le parate a mio papà che è in ospedale. Non abbiamo ancora fatto niente, a Londra per fare una grande partita"

Il portiere viola David De Gea ha parlato a DAZN nel dopo gara di Verona-Fiorentina, commentando la propria ottima prestazione, ma non solo.

“Le parate sono per mio papà che è in ospedale, è un periodo un po’ difficile, gli mando un forte abbraccio. In alcune partite abbiamo meritato di più e non sono arrivati i punti, oggi meritavamo sicuramente meno e sono arrivati. In campionato ancora non abbiamo fatto nulla, oggi i tre punti sono importantissimi".

"In Conference sarà bello giocare, il Palace è forte, ci ho giocato contro tante volte. Dobbiamo andare a Londra e fare una grande partita. Il campo è piccolo, loro attaccano tanto, sarà dura ma dobbiamo andare lì e fare il meglio possibile”.