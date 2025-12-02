Consegnato il Centro Sportivo Davide Astori: i campini della Fiorentina cambiano destinazione

Sono terminati gli interventi di riqualificazione del Centro Davide Astori, quelli che erano i famosi ‘campini’ dove si allenava la Fiorentina prima che vedesse la luce il Viola Park.

L'impiano è stato consegnato all'Unione Rugby Firenze e al Rugby Firenze 1931 che giocheranno qui le loro partite di campionato fino a quando non saranno terminati i lavori allo stadio Padovani.

Il centro sportivo ha cambiato in toto l'impianto di illuminazione adottandone uno che rispettasse gli standards previsti sia dal regolamento tecnico della federazione italiana rugby che dalle norme Coni. Nella sostanza sono stati installati proiettori a led ad alta efficienza su quattro torri.

Il prossimo 9 dicembre infine saranno montate le tribune che prima erano presenti al Padovani.