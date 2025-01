L’allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha commentato il successo dei suoi ragazzi contro la Cremonese al termine della gara. Ecco le sue parole, riprese dai canali ufficiali del club: “Siamo contenti, abbiamo approcciato bene la partita indirizzandola fin da subito. Potevamo fare meglio nella ripresa, però abbiamo difeso con ordine e concesso poco. Quindi mi porto dietro queste certezze”.

“Non siamo cambiati tatticamente. Andiamo di partita in partita”

Sul numero minore di gol subiti: “Cambiato qualcosa tatticamente? No, direi di no. Semmai a livello di mentalità, che è la cosa più importante. Il nostro obiettivo è imporci col nostro gioco, in linea di massima. Obiettivi stagionali? Come sempre viviamo di partita in partita, cercheremo di lasciare un ricordo. Senza dimenticare che lavoriamo per i ragazzi”.