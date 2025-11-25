Sul proprio canale YouTube il giornalista di Sky Fabio Caressa ha stilato la personale top 11 della giornata di Serie A appena conclusa, inserendo in mediana il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora. Caressa ha poi analizzato anche altre tematiche del pareggio tra Fiorentina e Juventus.

’Serve che Kean cominci a segnare di nuovo’

“Mandragora ha segnato un altro grande gol e sta avendo grande continuità di rendimento in una stagione difficilissima per la Fiorentina. La squadra viola? Vedremo… è troppo presto. Ha preso un punto, ancora deve scuotersi un po’. Kean si impegna tantissimo, deve cominciare a segnare di nuovo. Sono momenti che le punte vivono, ma è un grande trascinatore ed è fondamentale da situazioni di classifica come quella della Fiorentina”.

‘L’intervento del VAR su Vlahovic? Eppure Rocchi…’

“Alcuni arbitraggi sono stati un po’ sconcertanti, ma l’argomento principale è il VAR. L’intervento sul rigore fischiato a Vlahovic è tirato un po’ per i capelli: non si era sempre detto che in quei casi decide l’arbitro? Sì, forse non aveva visto la trattenuta iniziale, però insomma… così diventa moviola. Eppure Rocchi era stato chiaro… Non è possibile che si ripetano gli stessi errori dopo che ha parlato, manca unità nella categoria? O è una tendenza al narcisismo da parte del VAR che vuole intervenire per far vedere che esiste?”.