Corriere dello Sport - Stadio: Vanoli salva la Viola!
Il Corriere dello Sport - Stadio, in edicola questa mattina, si concentra sullo scontro salvezza che andrà in scena a Marassi fra Genoa e Fiorentina. In copertina si legge infatti: “Tutti con Vanoli, SALVAVIOLA”, con sottotitolo “Dzeko con Gud, ma c'è la grana Kean”, infortunatosi giovedì in Germania contro il Mainz.
Subito “guai” per Vanoli
L'approfondimento arriva a pagina 22 dove si parla dei “guai” che deve subito affrontare il nuovo allenatore, appunto lo stop del suo miglior attaccante. Inoltre, si rende noto il numero di tifosi viola che saranno presenti sugli spalti del Ferraris: circa 800 a sostenere la Fiorentina in questo delicatissimo scontro per la sopravvivenza.
“Il primo Genoa non si scorda mai”
Alla pagina seguente, la numero 23, invece il focus è spostato sull'avversario, il Genoa di De Rossi. “Il primo Genoa non si scorda mai”, titola il Corriere, ribadendo l'assenza (per squalifica) del nuovo mister del Grifone. Oggi, infatti, lo storico ex mediano della Roma seguirà la gara dalla tribuna.