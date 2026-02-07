La Fiorentina ha capito che rischia la B? Stasera il responso del primo discorso di Paratici al gruppo
Ci ha provato Vanoli fin dal suo arrivo, in teoria ci ha (o avrebbe dovuto) provarci la società nelle figure di Ferrari e Goretti e ora è toccato anche a Fabio Paratici: il neo ds della Fiorentina ha ‘debuttato’ nello spogliatoio viola giovedì pomeriggio, dopo la sua presentazione. La Nazione svela il primo contatto del nuovo dirigente con la squadra.
Il problema è che la sensazione ancora persistente è quella dell'inconsapevolezza di buona parte della rosa. Ancora non tutti hanno capito che l'ipotesi retrocessione è concreta e dietro l'angolo. Stasera il primo responso dell'impatto di Paratici, nel match decisivo con il Torino.
