Manchester United in profonda crisi. Amrabat protagonista in negativo nell'ultima di Champions, ma il suo arrivo toglie spazio a centrocampo

Brutto momento per il centrocampista ex Fiorentina Sofyan Amrabat. In generale è il Manchester United a essere incappato in un periodo complicatissimo, culminato con la sconfitta in Champions contro il Galatasaray dove il marocchino ex viola ha giocato malissimo.

Amrabat, tuttavia, ha ancora tempo per inserirsi e ha tutta la fiducia dell'ambiente. Il suo arrivo a Manchester, però, toglie inevitabilmente spazio agli altri centrocampisti. Come riporta Football Insider, infatti, McTominay dovrà partire a gennaio per giocare con continuità; tra l'altro, i Red Devils avevano già provato a piazzarlo a fine agosto proprio per accogliere Amrabat dalla Fiorentina.