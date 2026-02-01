Calamai: "Se vuoi costruire un progetto ambiziose devi prendere Sarri. Ma pare che i rapporti con Paratici..."
Il noto giornalista Luca Calamai, nel suo consueto editoriale per TuttoMercatoWeb, ha commentato la partita vinta dal Napoli contro la Fiorentina, ma ha anche guardato al futuro della squadra viola e della sua panchina.
Il fattore Conte
"E' nei momenti di massima difficoltà che Conte diventa un fattore importante - ha scritto Calamai - Il Napoli fuori dalla Champions e con una squadra infortunata poteva saltare per aria nella sfida contro la Fiorentina. Invece Antonio è riuscito a dare le motivazioni giuste a un gruppo in difficoltà"
Il futuro della panchina viola
A proposito di allenatori, Calamai si sofferma poi su un possibile futuro tecnico gigliato: “Suggerisco a chi ha voglia di costruire un progetto ambizioso di non farsi scappare Sarri. Continuo a credere che sarebbe la pedina perfetta per la Fiorentina ma pare che non ci siano grandi rapporti con il nuovo direttore dell'area sportiva viola Paratici. Quando i due erano alla Juve sono finiti in rotta di collisione a causa di Cristiano Ronaldo e della gestione del campione portoghese. Mi auguro che Paratici non sia un permaloso e che valuti l'opzione Sarri-viola con grande attenzione”.